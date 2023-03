Dipartimento della Funzione Pubblica: un corso per progettare e realizzare Servizi pubblici di qualità

Aperte le iscrizioni per il corso online “Qualità dei servizi digitali”, un’iniziativa dedicata alle persone interessate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulla qualità dei servizi digitali nella Pubblica Amministrazione. Il corso, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez, durerà 12 ore e si svolgerà online, dal 21 marzo al 28 aprile.

Il corso, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato da Formez PA nell’ambito del progetto “Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta”, fa parte di un percorso formativo di 4 MOOC – Pratiche digitali di partecipazione, Open Data, Accountability e Qualità dei servizi digitali – ideato per supportare la diffusione della cultura e dei principi del governo aperto. Il percorso formativo, a cui collaborano il Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia Digitale, illustra gli aspetti e le caratteristiche che i servizi digitali delle PA dovrebbero avere per essere considerati di qualità: semplici, equi, inclusivi e progettati a partire dai bisogni reali delle persone. Il corso, erogato online su piattaforma e-learning, è composto da 4 moduli.

Modulo 1 – I servizi digitali: ecosistemi di scambi tra cittadini e PA: tratta la teoria e la normativa dei servizi pubblici digitali.

Modulo 2 – Organizzare il progetto e comprendere il contesto: descrive le attività e le risorse da mettere in campo nella fase di progettazione dei servizi, a partire dal coinvolgimento dei cittadini e delle persone interessate dal servizio (stakeholder).

Modulo 3 – Progettare e realizzare il servizio: presenta i principali strumenti per realizzare e mettere in opera i servizi digitali.

Modulo 4 – Validare il servizio: illustra gli aspetti e le attività fondamentali di cui tener conto per monitorare e garantire l’efficienza dei servizi erogati.

Il primo dei 4 webinar, dedicato alle Linee guida di design per i siti internet e i servizi digitali della PA, si terrà venerdì 24 marzo 2023, dalle 12 alle 13; le iscrizioni al corso, soggette ad approvazione del Formez, possono essere effettuate in maniera autonoma sul sito EventiPA e richiedono la registrazione al sistema di autenticazione DFPAuth.

Le iscrizioni chiuderanno martedì 20 marzo 2023.

Fonte: AGID