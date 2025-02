Dicolab, al via l’hub Toscana Umbria

Tutto è pronto per il lancio dell’Hub Toscana e Umbria di Dicolab, un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR per la trasformazione digitale del settore culturale. L’hub, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, intende porsi come riferimento per la formazione di professionisti e operatori del settore culturale.

Dicolab intende utilizzare l’innovazione digitale tramite corsi di formazione continua e aggiornamento professionale a chi è impegnato nella trasformazione digitale del settore che, in Toscana e Umbria, vanta 2000 musei e archivi e 1.200 biblioteche. Nei prossimi mesi l’hub svilupperà 30 corsi in diverse località della regione, tra cui Firenze, Lucca, Pisa, Grosseto e Pontedera anche grazie alla collaborazione con Promo PA Fondazione, POLIMI Graduate School of Management e FORMA.Azione.

I corsi previsti hanno una impronta laboratoriale e prevedono la partecipazione di esperti di grande e riconosciuta competenza. A seguire trovi un elenco di alcuni degli argomenti approfonditi durante gli appuntamenti:

Le strategie di marketing digitale;

La pianificazione della strategia di comunicazione digitale per gli enti culturali, con un focus sull’uso dei dati e la loro valorizzazione;

Il fundraising tramite le piattaforme digitali;

La progettazione di servizi culturali.

Inoltre, è in programma un laboratorio di progettazione di mostre digitali e uno dedicato all’e-procurement.

Fonte: Dicolab