Danno all’immagine della pubblica amministrazione: la Corte dei conti estende i reati perseguibili

L’immagine della pubblica amministrazione deve essere tutelata non solo contro i classici reati di corruzione o peculato, ma contro ogni delitto che ne colpisca la credibilità e il prestigio: è questo il principio cardine espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella recente sentenza n. 3/2026/QM. Il caso nasce da un rinvio giurisprudenziale riguardante una condanna definitiva per associazione mafiosa subita da un soggetto che ricopriva incarichi di collaborazione istituzionale.

Il nodo giuridico scaturisce da un contrasto interpretativo tra chi riteneva che il danno all’immagine fosse azionabile solo per i reati contenuti in un elenco tassativo (i delitti dei pubblici ufficiali contro la pa) e chi, invece, sosteneva una visione più ampia. La Corte ha sciolto il dubbio interpretando il passaggio dal vecchio regime normativo al nuovo Codice della giustizia contabile: l’art. 51 del codice ha infatti sostituito i vecchi riferimenti limitanti con la dicitura più generale di “delitti commessi a danno” delle pubbliche amministrazioni.

Secondo i magistrati, limitare il risarcimento ai soli reati propri del pubblico ufficiale sarebbe irragionevole e non in linea con i principi costituzionali di disciplina e onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche. Un reato associativo mafioso, pur non essendo formalmente classificato tra i delitti contro la pa, arreca un’offesa gravissima al prestigio delle istituzioni, specialmente quando il colpevole sfrutta un ruolo o una funzione pubblica per agevolare interessi criminali.

Questa decisione segna un punto di svolta per le procure contabili, che ora dispongono di uno strumento più incisivo per sanzionare le condotte illecite: ogni volta che un reato lede la reputazione dello Stato, i responsabili potranno essere chiamati a rispondere del danno economico arrecato alla collettività.