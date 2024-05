DAIT: istruzioni per lo scrutinio delle schede votate negli altri Stati membri dell’Unione Europea

Il DAIT- Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha diramato la Pubblicazione n. 7 in merito a “Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Istruzioni per le operazioni dei seggi elettorali costituiti nei capoluoghi di circoscrizione per lo scrutinio delle schede votate negli altri Stati membri dell’Unione Europea“.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia dell’anno 2024, l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ha stabilito che le operazioni di votazione nel territorio nazionale si svolgano in due giornate, cioè il sabato dalle ore 15 alle ore 23 e la domenica dalle ore 7 alle ore 23, per cui anche le operazioni di scrutinio di competenza dei predetti seggi costituiti presso gli Uffici elettorali circoscrizionali avranno inizio alle ore 23 della domenica, dopo avere accertato il numero delle schede di voto pervenute.



Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti dei seggi elettorali, con la Pubblicazione in oggetto, sono state predisposte specifiche istruzioni, corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi da confezionare a conclusione delle relative operazioni.

