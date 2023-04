DAIT: circolare sulla acquisizione dei dati ufficiosi delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) con la Circolare n. 59 del 27 aprile 2023 interviene in merito alle Elezioni amministrative di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista, quorum di votanti per la validità dell’elezione e acquisizione dei risultati ufficiosi.

In ordine, in particolare alla acquisizioni dei risultati ufficiosi, ed esclusivamente per i comuni aventi popolazione sino a 15.000 abitanti ed una sola lista ammessa, onde evitare che, in sede di diffusione dei risultati ufficiosi, possano verificarsi inesattezze nei calcoli del quorum di votanti, e fermo restando quanto rappresentato – in ordine alle varie comunicazioni sugli elettori e sui dati elettorali – con la circolare n. 45 del 5 aprile scorso, si rappresenta quanto segue:

1) il comune dovrà inserire quale corpo elettorale al 15° giorno, nel Sistema Informativo Elettorale (SIEL), quello generale detratto del numero degli elettori AIRE;

2) l’ufficiale elettorale, prima di consegnare agli uffici elettorali di sezione gli esemplari delle liste elettorali sezionali, dovrà annotare sulle suddette liste, a fianco del nominativo di ciascun elettore iscritto all’AIRE, con adeguata evidenza, la dicitura “AIRE”, al fine di consentire all’ufficio di sezione stesso un agevole conteggio di tutti i suddetti elettori;

3) l’ufficio elettorale di sezione, nell’ultima comunicazione dell’affluenza alle urne delle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023, utilizzando il modello di cui all’Allegato (da compilare a cura dell’ufficio elettorale di sezione), dovrà trasmettere al Comune il numero definitivo degli elettori AIRE che HANNO VOTATO (uomini, donne e totale), come riportato nel paragrafo 17 – Quadro da compilare nel solo caso di ammissione di una sola lista – pagina 28, lettera B, del verbale dell’ufficio stesso (modello n. 21/COM), sommandovi il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco (uomini, donne e totale), dati da ricavare dal paragrafo 9, a pagina 15, del medesimo verbale;

4) il Comune, appena pervenuti da ogni sezione elettorale i modelli di cui al predetto Allegato (compilati a cura dell’ufficio elettorale di sezione), nella comunicazione dell’affluenza alle urne delle ore 15.00 del lunedì, dovrà sommare i relativi dati a livello comunale, utilizzando il medesimo modello Allegato (da compilare a cura del Comune), per poi provvedere:

a) in caso di inserimento dei risultati elettorali sul SIEL da parte del Comune stesso, a rettificare il totale degli elettori, incrementandolo sia del numero dei votanti Aire sia di quello degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco, utilizzando direttamente la procedura informatica SIEL;

b) in caso di inserimento dei risultati elettorali sul SIEL da parte dalla PrefetturaUTG, a trasmettere il modello di cui all’Allegato (da compilare a cura del Comune) alla Prefettura stessa, che poi rettificherà conseguentemente il totale degli elettori utilizzando il suddetto SIEL.

