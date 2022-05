Cultura: Franceschini, città d’arte luoghi delicati, giusto governare flussi turistici

“Fontana di Trevi, piazza San Marco, ponte Vecchio a Firenze non possono accogliere un numero illimitato di persone. Il problema oggi non è solo distribuire ricchezza e crescita ma anche tutelare quei beni e quelle città così delicate evitando il loro sovraffollamento”.

Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini in diretta allo speciale del Tg1

“Siccome tutte le persone nel mondo vogliono venire almeno una volta nella vita in Italia, dobbiamo sapere offrire loro una molteplicità di attrattori. Per questo nel Pnrr abbiamo messo un miliardo di euro per rilanciare i piccoli borghi. L’Italia ne è piena, sono luoghi favolosi, però, spesso, sono disabitati, in particolare lungo la dorsale appenninica”, ha continuato il ministro.

“Per provare ad invertire questo continuo spopolamento delle aree interne, stiamo facendo un investimento, insieme alle Regioni, scegliendo un borgo pilota che verrà ristrutturato interamente sia nell’edilizia privata che pubblica. Si tratta di un patrimonio splendido fatto di cammini, ferrovie storiche, piccole città d’arte, il cui rilancio può diventare un ulteriore elemento di crescita economica per l’Italia, tutelando e salvaguardando, allo stesso tempo, i siti più conosciuti dal sovraffollamento” ha concluso Franceschini.