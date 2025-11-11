Cucina italiana verso l’UNESCO: valutazione tecnica positiva per la candidatura come patrimonio immateriale

Cultura 11 Novembre 2025, di Redazione

Il dossier “La Cucina Italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale” ottiene il via libera tecnico. La decisione finale attesa a dicembre a New Delhi

La cucina italiana compie un passo decisivo verso il riconoscimento come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La candidatura, intitolata “La Cucina Italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale”, ha ricevuto una valutazione tecnica positiva dagli organismi consultivi dell’UNESCO.

Il dossier, curato dall’Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, racconta la cucina italiana come un modello culturale condiviso, fondato sulla convivialità, sul rispetto dei cicli naturali e sulla trasmissione dei saperi. Non è una candidatura legata a un piatto specifico, ma a un modo di vivere e tramandare la cultura del cibo, che unisce famiglie e comunità in Italia e nel mondo.

“La cucina italiana è una storia collettiva, scritta ogni giorno nelle case e nei territori. Questo riconoscimento sarebbe un grande motivo di orgoglio per l’Italia intera”, ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario al Ministero della Cultura con delega all’UNESCO.

La candidatura valorizza la cucina italiana come equilibrio tra uomo e ambiente, promuovendo biodiversità, produzioni locali e pratiche sostenibili. È una cucina “degli affetti”, capace di trasmettere identità e memoria attraverso il cibo.

Dopo il parere positivo, il dossier sarà esaminato dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, che si riunirà a New Delhi dall’8 al 13 dicembre per decidere sull’iscrizione ufficiale nella Lista UNESCO.

Fonte: MIC

