Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2025 il Ministero della Cultura informa che il decreto n. 463 del 23 dicembre 2024 recante «Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”», è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della cultura ed è consultabile al seguente link: D.M. 463 23/12/2024 decreto ministeriale recante «Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» – Ministero della cultura – e sul sito internet istituzionale della Direzione generale spettacolo ed è consultabile al seguente link: FNSV 2025/2027 – D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Istanze di contribuzione a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per la triennalità 2025-2027 e per l’annualità 2025 – Attivazione della modulistica on-line, termini e modalità di presentazione delle domande – Spettacolo

Fonte: Gazzetta Ufficiale