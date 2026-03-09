Corte di Cassazione: TOSAP e COSAP possono coesistere, ma con compensazioni

AGEL 9 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce le modalità di calcolo quando la tassa per l’occupazione del suolo pubblico e il canone di concessione convivono, confermando l’obbligo di versare la differenza tra gli importi

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: lavoratore somministrato ha diritto al contratto stabile

AGEL

Corte di Cassazione: pronta disponibilità medica, retribuzione come guardia se richiesta presenza in reparto

AGEL

Cassazione: l’indennità di vacanza contrattuale non spetta se il lavoratore ha già percepito gli aumenti del contratto

AGEL

Cassazione: incarichi dirigenziali nella Pa, non serve aver già fatto il dirigente

AGEL

Scritta “Thor” sulla scheda? Il voto resta valido

La Corte di Cassazione, Sezione Prima, con la sentenza n. 25149 del 14 settembre 2025, ha stabilito che la tassa per l’occupazione di aree pubbliche (TOSAP) e il canone di concessione del suolo (COSAP) possono essere richiesti contemporaneamente. Tuttavia, la legge prevede che, in presenza di importi diversi, si applichino compensazioni tra le due somme: dal maggiore importo si detrae l’eventuale minore importo dell’altra tassa, lasciando comunque a carico del contribuente l’obbligo di versare la differenza residua.

Il pronunciamento, confermando quanto già indicato dalla Corte d’Appello di Catania, chiarisce definitivamente l’applicazione dell’articolo 63, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, modificato dall’art. 18, comma 2, della legge n. 488 del 1999, offrendo così una guida concreta a enti locali e contribuenti in materia di tributi su occupazioni di spazi pubblici.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica