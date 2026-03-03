Corte di Cassazione: revoca della confisca per lottizzazione abusiva anche per terzi estranei

La Suprema Corte chiarisce che il giudice dell’esecuzione deve valutare autonomamente la richiesta di revoca avanzata dal proprietario del bene, verificando reato, buona fede e proporzionalità dell’ablazione.

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 41056 del 21 novembre 2025, ha chiarito che in materia di lottizzazione abusiva il giudice dell’esecuzione ha il compito di valutare in modo autonomo le richieste di revoca della confisca presentate da soggetti estranei al processo principale.

Anche quando il procedimento principale si sia concluso con il proscioglimento degli imputati, il giudice deve accertare preliminarmente la sussistenza del reato, verificare l’estraneità e la buona fede del richiedente e valutare la proporzionalità della confisca rispetto al bene coinvolto.

La Corte sottolinea che quanto accertato nei confronti di altri soggetti non può essere automaticamente opponibile a terzi. È quindi necessario garantire il contraddittorio e il diritto alla prova, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dal codice di procedura penale.

Con questa decisione, la Cassazione rafforza le tutele dei proprietari di beni coinvolti indirettamente in procedimenti per reati edilizi, stabilendo criteri chiari per la revoca della confisca.

