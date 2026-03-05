Corte di Cassazione: reversibilità ai figli inabili solo se attività terapeutica rispetta i requisiti di legge

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 23339 del 15 agosto 2025, ha rigettato il ricorso di un figlio contro il diniego della pensione di reversibilità da parte dell’INPS. La vicenda riguarda figli ultradiciottenni inabili, per i quali la legge prevede la possibilità di ottenere la prestazione solo se svolgono attività con finalità terapeutica, come stabilito dall’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 222 del 1984.

Secondo la Corte, il riconoscimento della pensione presuppone il rispetto rigoroso dei requisiti previsti dalla normativa: il tipo di attività, l’ambito organizzativo, le modalità contrattuali e gli orari devono essere conformi alla legge. La decisione sottolinea l’obiettivo di conciliare solidarietà sociale e inserimento dei disabili in contesti lavorativi idonei a sviluppare la personalità senza desocializzarli.

Nel caso specifico, la sentenza confermata dai giudici di legittimità aveva escluso la pensione perché l’attività svolta non rispettava i requisiti normativi: la cooperativa datrice di lavoro e le modalità contrattuali erano incompatibili con la legge e la finalità terapeutica era attestata da un medico del Servizio Sanitario pubblico anziché dall’ente erogatore della pensione.

La decisione ribadisce così la necessità di un rigoroso accertamento formale per le prestazioni ai superstiti, richiamando norme e massime precedenti della Cassazione.