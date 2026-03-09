Corte di Cassazione: pronta disponibilità medica, retribuzione come guardia se richiesta presenza in reparto

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 25187 del 15 settembre 2025, ha stabilito i criteri per la retribuzione del servizio di pronta disponibilità dei dirigenti medici. La Corte ha precisato che tale servizio può essere sostitutivo della guardia notturna e festiva, quando prestato in reparti che non richiedono la presenza continua del medico, oppure integrativo, se affianca un servizio di guardia esistente.

In particolare, la Corte ha evidenziato l’incompatibilità della pronta disponibilità con reparti come anestesia, rianimazione e terapia intensiva. In questi casi, il medico deve restare in reparto per l’intero turno notturno e riceverà quindi il compenso previsto per la guardia e non per la pronta disponibilità. La decisione richiama il Contratto Collettivo Nazionale del 2005 e conferma il principio costituzionale di equa retribuzione per il lavoro prestato.