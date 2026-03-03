Corte di Cassazione: occupazione continuativa di alloggi pubblici configura reato

La Suprema Corte chiarisce che chi rimane in un alloggio pubblico anche dopo il decesso o l’allontanamento dell’avente diritto commette il reato di invasione di edifici, senza necessità di violenza o inganno

La Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 39184 del 10 settembre 2025, ha confermato che integra il reato di invasione di edifici pubblici la condotta di chi, inizialmente ospite dell’avente diritto, continua a permanere nell’alloggio dopo il suo decesso o allontanamento.

Secondo la Corte, non rilevano i mezzi attraverso cui avviene l’occupazione né è necessario l’uso di violenza, inganno o modalità clandestine. È sufficiente che la permanenza sia arbitraria, cioè contraria al diritto dell’avente titolo.

La decisione conferma l’orientamento della Cassazione espresso in precedenti sentenze del 2023, 2019 e 2025, allineandosi con la normativa prevista dagli articoli 633 e 639-bis del Codice Penale.

