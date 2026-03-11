Corte di Cassazione: no decadenza agevolazioni “prima casa” per usufrutto a terzi

La Suprema Corte chiarisce che il diritto di usufrutto sull’immobile non comporta la perdita dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima abitazione

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 25863 del 22 settembre 2025, ha stabilito che la costituzione del diritto di usufrutto su un immobile in favore di terzi non determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”.

Secondo la Corte, la decadenza dalle agevolazioni scatta solo in caso di trasferimento dell’immobile acquistato con i benefici, mentre l’atto di concessione dell’usufrutto non rientra in questa fattispecie. La decisione conferma l’orientamento secondo cui anche la cessione della nuda proprietà, quando coerente con il progetto abitativo meritevole di agevolazione, non comporta la perdita dei vantaggi fiscali.

La pronuncia della Suprema Corte conferma l’interpretazione normativa contenuta nell’art. 1 del DPR 131/1986 e negli interventi successivi, come l’art. 3, comma 131, della legge 549/1995, e rappresenta un punto di riferimento importante per cittadini e professionisti fiscali.

