Corte di Cassazione: no al riconoscimento automatico della qualifica dirigenziale

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 24221 del 30 agosto 2025, ha confermato il rigetto della richiesta di inquadramento come dirigente avanzata da G. nei confronti di B., già decisa dalla Corte d’Appello di Milano.

Secondo i giudici, per ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale non basta dimostrare di aver svolto mansioni con poteri decisionali: il lavoratore deve anche comparare il proprio livello contrattuale con quello rivendicato, mostrando la discrepanza tra ruolo ufficiale e funzioni effettivamente esercitate.

Nel caso in esame, la domanda è stata respinta perché mancava la comparazione contrattuale e la specificità necessaria delle deduzioni comparative. La decisione conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui l’onere della prova ricade interamente sul lavoratore.