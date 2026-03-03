Corte di Cassazione: l’immobile abusivo non passa automaticamente al Comune

Corte di Cassazione: l’immobile abusivo non passa automaticamente al ComuneAGEL 3 Marzo 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che l’acquisizione al patrimonio comunale richiede l’ingiunzione di demolizione dell’autorità amministrativa, non può derivare dalla sola condanna penale
