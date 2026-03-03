Corte di Cassazione: l’immobile abusivo non passa automaticamente al Comune

AGEL 3 Marzo 2026

La Suprema Corte chiarisce che l’acquisizione al patrimonio comunale richiede l’ingiunzione di demolizione dell’autorità amministrativa, non può derivare dalla sola condanna penale

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 39461 del 23 ottobre 2025, ha chiarito un principio fondamentale sui reati edilizi. Secondo la decisione, un immobile abusivo non può essere automaticamente acquisito al patrimonio comunale come conseguenza di una condanna penale.

La Corte ha ribadito che l’acquisizione richiede la preventiva adozione di un’ingiunzione di demolizione da parte dell’autorità amministrativa, come previsto dall’articolo 31, comma 3, del DPR 380/2001. Senza questo provvedimento, il giudice penale non può trasferire l’immobile al Comune.

La sentenza conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza, sottolineando i limiti dei poteri del giudice penale rispetto a quelli dell’autorità amministrativa nell’ambito dell’edilizia abusiva.

