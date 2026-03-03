Corte di Cassazione: licenziamento illegittimo, diritto all’indennità anche dopo il pensionamento

La Sezione L della Cassazione conferma che il pensionamento non preclude al lavoratore pubblico di ricevere l’indennità sostitutiva della reintegra in caso di licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, Sezione L, con la sentenza n. 21640 del 28 luglio 2025, ha chiarito che un lavoratore pubblico può ottenere l’indennità sostitutiva della reintegra anche se nel frattempo è andato in pensione per anzianità. Il caso riguardava un licenziamento illegittimo annullato dal giudice, che aveva disposto la reintegra. La Corte ha sottolineato che il rapporto previdenziale del lavoratore è autonomo rispetto al rapporto di impiego, e quindi il pensionamento non ostacola la possibilità di ricevere l’indennità. La sentenza conferma precedenti orientamenti della giurisprudenza e ribadisce i principi di tutela dei diritti dei lavoratori pubblici.

Riferimenti: Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 3; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 51.

