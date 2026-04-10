Corte di Cassazione: legittima la selezione riservata ai dirigenti di ruolo per incarichi di prima fascia

AGEL 10 Aprile 2026, di Redazione

La Cassazione conferma la distinzione tra dirigenti a tempo indeterminato e dirigenti a termine nel pubblico impiego privatizzato

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27192 depositata il 10 ottobre 2025, ha stabilito la legittimità della selezione per il conferimento degli incarichi di dirigente di prima fascia riservata esclusivamente ai dirigenti di ruolo, escludendo invece i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Secondo i giudici di legittimità, tale esclusione non contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in quanto le due categorie non possono essere considerate omogenee. La Corte ha infatti evidenziato come il dirigente a tempo determinato non sia stabilmente inserito nell’organizzazione dell’ente, a differenza del dirigente di ruolo assunto a tempo indeterminato.

La pronuncia, che cassa con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Roma del 22 maggio 2019, ribadisce un orientamento già emerso in precedenti arresti giurisprudenziali, consolidando la legittimità dei criteri di selezione basati sulla distinzione tra stabilità dell’incarico e natura del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

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