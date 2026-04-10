Corte di Cassazione: le società partecipate dagli enti locali devono versare i contributi INPS per gli assegni familiari

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali per la gestione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica sono tenute al versamento all’INPS dei contributi per gli assegni familiari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 27197 depositata il 10 ottobre 2025, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’appello di Firenze.

Secondo i giudici di legittimità, non sussistono i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 79 del d.P.R. n. 797 del 1955, né possono essere riconosciute ulteriori deroghe in materia contributiva. La natura giuridica privata di tali società, infatti, le ricomprende a pieno titolo nel regime ordinario degli obblighi previdenziali.

La Corte ha inoltre ribadito che eventuali esenzioni o discipline derogatorie possono essere introdotte esclusivamente dallo Stato, titolare della competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Di conseguenza, le società partecipate dagli enti locali non possono invocare trattamenti privilegiati non espressamente previsti dalla legge.