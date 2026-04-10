Corte di Cassazione: le società partecipate dagli enti locali devono versare i contributi INPS per gli assegni familiari

Corte di Cassazione: le società partecipate dagli enti locali devono versare i contributi INPS per gli assegni familiariAGEL 10 Aprile 2026, di Redazione
La Suprema Corte esclude l’esonero contributivo per le società “in house” che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica, chiarendo che la loro natura privatistica impone gli obblighi previdenziali ordinari.
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