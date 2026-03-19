Corte di Cassazione: le ferie maturano anche senza lavoro effettivo

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 23561 del 19 agosto 2025, ha stabilito che il diritto alle ferie annuali matura anche in assenza di lavoro effettivo, quando l’impossibilità di prestare attività lavorativa dipenda da cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Nel caso esaminato, il rifiuto illegittimo del cessionario di un ramo d’azienda di accogliere il lavoratore, impedendone il passaggio alle proprie dipendenze ex articolo 2112 del Codice Civile, ha reso irrilevante la collocazione del dipendente in cassa integrazione o il suo successivo distacco presso terzi. La Suprema Corte ha così confermato la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, sottolineando l’importanza della tutela del lavoratore anche in situazioni di forza maggiore, in linea con le pronunce della Corte di Giustizia UE del 25 giugno 2020 (cause C-762/18 e C-37/19).

Questa decisione chiarisce che la maturazione delle ferie non può essere pregiudicata da eventi che impediscono la prestazione lavorativa, rafforzando la protezione dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimenti aziendali e difficoltà organizzative.