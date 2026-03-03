Corte di Cassazione: lavori vicino ai cimiteri costituiscono lottizzazione abusiva

Demolizione, cambio d’uso e aumento delle unità immobiliari in aree vincolate non sono consentiti, chiarisce la Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 38977 depositata il 3 dicembre 2025, ha confermato che demolire e ricostruire un edificio con cambio di destinazione d’uso e incremento delle unità immobiliari in un’area sottoposta a vincolo cimiteriale configura lottizzazione abusiva.

Il vincolo, stabilito dall’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, vieta qualsiasi edificazione nel raggio di 200 metri dai cimiteri. La Corte ha precisato che sono consentiti solo interventi di ristrutturazione che rispettino tipologia, sagoma e volumetria dell’edificio preesistente; modifiche sostanziali o nuove costruzioni, come quelle esaminate, costituiscono invece reato.

