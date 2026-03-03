Corte di Cassazione: inammissibile il ricorso sulla contrattazione integrativa nel pubblico impiego

La Suprema Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità sui contratti integrativi dei lavoratori pubblici privatizzati, confermando che non è possibile contestare in Cassazione l’interpretazione data dai giudici di merito senza riferimenti precisi alla normativa e ai criteri civilistici

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 21480 del 26 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da E. contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 10 dicembre 2019.

Secondo la Suprema Corte, nel pubblico impiego privatizzato l’articolo 63 del d.lgs. 165/2001 consente di impugnare in Cassazione solo la violazione o la falsa applicazione dei contratti nazionali, mentre i contratti integrativi locali possono essere oggetto di controllo limitato al rispetto dei criteri legali di interpretazione e dell’obbligo di motivazione.

Il ricorso impugnava l’interpretazione data dal giudice di merito alla contrattazione integrativa senza indicare specificamente le norme violate, né il contenuto del contratto integrativo o i criteri civilistici applicabili. La Cassazione ha quindi confermato che non è possibile chiedere alla Corte di sostituire l’interpretazione della corte territoriale con una propria valutazione.

Con questa decisione, la Corte ribadisce i confini del ricorso per Cassazione in materia di contratti integrativi, consolidando l’orientamento già espresso in precedenti sentenze (n. 14449/2017 e n. 27062/2013).

