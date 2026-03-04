Corte di Cassazione: il trattamento economico dei dirigenti locali non può essere ridotto unilateralmente

La Suprema Corte conferma che gli enti locali non possono diminuire lo stipendio maggiorato di un dirigente se la compatibilità finanziaria era già verificata al momento dell'incarico

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 21877 del 29 luglio 2025, ha stabilito un principio chiaro sul trattamento economico dei dirigenti negli enti locali. Secondo la Corte, l’articolo 110, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali consente di riconoscere un compenso maggiorato rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva solo se la compatibilità finanziaria dell’ente è verificata al momento del conferimento dell’incarico.

In assenza di una clausola contrattuale specifica che colleghi il pagamento a esigenze future, l’amministrazione non può ridurre unilateralmente l’importo concordato. La decisione, presa dal Presidente Annalisa Di Paolantonio con estensore e relatore Maria Lavinia Buconi, conferma orientamenti recenti della Corte e ribadisce la tutela dei diritti economici dei dirigenti pubblici.

Il caso riguarda Carlo Bavetta contro l’ente D., con sentenza di rigetto della Corte d’Appello di Palermo del 14 ottobre 2020. La pronuncia sottolinea la rilevanza della compatibilità finanziaria solo al momento dell’incarico, escludendo che circostanze sopravvenute possano modificare le condizioni economiche stabilite.

