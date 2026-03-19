Corte di Cassazione: il riscatto degli anni di laurea decorre solo dopo la comunicazione dell’ente previdenziale

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che il termine per versare la riserva matematica parte solo dalla comunicazione ufficiale dell’ente, e il mancato rispetto comporta la decadenza della richiesta

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La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 23911 del 26 agosto 2025, ha precisato le regole sul riscatto degli anni di laurea ai fini previdenziali.

Secondo la Corte, il riscatto costituisce una fattispecie a formazione progressiva: dopo la presentazione della domanda, l’ente previdenziale deve comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento. Solo da questa comunicazione decorre il termine utile per l’adesione e il pagamento da parte del lavoratore. Il mancato rispetto di queste scadenze determina la decadenza della richiesta, che richiede una nuova domanda con ricalcolo della riserva.

La decisione conferma orientamenti precedenti della Corte e si fonda sul Codice Civile e su varie leggi e decreti relativi alla previdenza e all’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

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