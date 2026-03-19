Corte di Cassazione: il riscatto degli anni di laurea decorre solo dopo la comunicazione dell’ente previdenziale

Corte di Cassazione: il riscatto degli anni di laurea decorre solo dopo la comunicazione dell’ente previdenzialeAGEL 19 Marzo 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che il termine per versare la riserva matematica parte solo dalla comunicazione ufficiale dell’ente, e il mancato rispetto comporta la decadenza della richiesta
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare