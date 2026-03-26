Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza, attenzione all’affidabilità delle rilevazioni

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza n. 72 del 19 novembre 2025, depositata il 2 gennaio 2026, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Firenze relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza.

I giudici hanno ribadito che le misurazioni dell’alcol nel sangue devono seguire la scansione temporale stabilita dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Se tali rilevazioni non rispettano i tempi previsti, risultano meno affidabili e il giudice deve valutare attentamente tutti gli elementi disponibili per confermarne o escluderne l’attendibilità, motivando la propria decisione in modo chiaro e puntuale.

La sentenza conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la correttezza procedurale nelle rilevazioni alcoliche è fondamentale per la validità delle accuse di guida in stato di ebbrezza.

Riferimenti normativi principali: Codice della Strada, art. 186 e art. 379 Regolamento di esecuzione.