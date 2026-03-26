Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza, attenzione all’affidabilità delle rilevazioni

AGEL 26 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione Quarta annulla la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sottolineando che le misurazioni dell’alcol devono rispettare le tempistiche previste dal codice della strada

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La Corte di Cassazione, Sezione Quarta, con la sentenza n. 72 del 19 novembre 2025, depositata il 2 gennaio 2026, ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Firenze relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza.

I giudici hanno ribadito che le misurazioni dell’alcol nel sangue devono seguire la scansione temporale stabilita dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Se tali rilevazioni non rispettano i tempi previsti, risultano meno affidabili e il giudice deve valutare attentamente tutti gli elementi disponibili per confermarne o escluderne l’attendibilità, motivando la propria decisione in modo chiaro e puntuale.

La sentenza conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la correttezza procedurale nelle rilevazioni alcoliche è fondamentale per la validità delle accuse di guida in stato di ebbrezza.

Riferimenti normativi principali: Codice della Strada, art. 186 e art. 379 Regolamento di esecuzione.

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