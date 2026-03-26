Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza, attenzione all’affidabilità delle rilevazioni

Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza, attenzione all’affidabilità delle rilevazioniAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
La Sezione Quarta annulla la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, sottolineando che le misurazioni dell’alcol devono rispettare le tempistiche previste dal codice della strada
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