Corte di Cassazione: falso anagrafico, sussiste reato anche per residenza di cittadini stranieri

La Corte di Cassazione, Sezione 5, con la sentenza n. 882 del 4 dicembre 2025, depositata il 9 gennaio 2026, ha stabilito che configurano il reato di falsità ideologica in atto pubblico le iscrizioni anagrafiche false di cittadini stranieri.

Nel caso esaminato, l’imputato, un pubblico ufficiale, aveva registrato in modo inesatto la residenza di stranieri richiedenti il riconoscimento della cittadinanza secondo la legge n. 91 del 1992. La Corte ha confermato la condanna, annullando però in parte la sentenza della Corte d’Appello di Napoli dell’11 novembre 2024 e rinviando per nuovi accertamenti.

La decisione ribadisce che la falsificazione dei registri comunali integra il reato previsto dagli articoli 479 e 491 bis del Codice Penale, precisando che anche attestare una residenza non reale costituisce una falsa attestazione della verità da parte del pubblico ufficiale.

Con questa pronuncia, la Cassazione conferma l’importanza della correttezza delle iscrizioni anagrafiche e il rigoroso controllo della veridicità delle attestazioni pubbliche.