Corte di Cassazione: falso anagrafico, sussiste reato anche per residenza di cittadini stranieri

Corte di Cassazione: falso anagrafico, sussiste reato anche per residenza di cittadini stranieriAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che iscrivere nel registro comunale una residenza inesistente costituisce falsità ideologica in atto pubblico
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