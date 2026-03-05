Corte di Cassazione: congedo per disabili, i festivi contano nel limite biennale

AGEL 5 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce come calcolare la durata massima del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave, confermando il diritto dei lavoratori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23393 del 16 agosto 2025, ha stabilito chiaramente le regole sul congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave. Secondo la sentenza, il periodo massimo fruibile dal lavoratore non può superare complessivamente due anni.

Importante precisazione: all’interno di questo limite vanno conteggiati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo. Diversamente, i giorni festivi che separano la ripresa del lavoro dall’inizio di un nuovo periodo di congedo non vanno computati.

La decisione conferma l’orientamento delle precedenti massime e fornisce indicazioni chiare su come i lavoratori possano organizzare i propri periodi di assistenza senza superare i limiti stabiliti dalla legge.

