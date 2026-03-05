Corte di Cassazione: congedo per disabili, i festivi contano nel limite biennale

Corte di Cassazione: congedo per disabili, i festivi contano nel limite biennaleAGEL 5 Marzo 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce come calcolare la durata massima del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave, confermando il diritto dei lavoratori
