Corte di Cassazione conferma licenziamento per giusta causa in caso di omissione di vigilanza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23318 del 15 agosto 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di una dipendente dei servizi pubblici di trasporto. Secondo la Corte, la destituzione prevista dall’articolo 45 del Regio Decreto n. 148 del 1931 si applica non solo quando il lavoratore si appropria consapevolmente di beni aziendali, ma anche in caso di omissione di sorveglianza.

Nel caso specifico, la dipendente aveva avallato una prassi di mancata contabilizzazione di movimenti di denaro e biglietti, rendendo possibili appropriazioni indebite da parte di altri colleghi. La Cassazione ha quindi respinto l’impugnativa contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, sottolineando che la responsabilità disciplinare non richiede un concorso doloso nella condotta fraudolenta.

La decisione chiarisce che la responsabilità del lavoratore nella gestione di fondi o beni aziendali si estende anche alla vigilanza e alla denuncia di anomalie, rafforzando il principio secondo cui la mancanza di attenzione e controllo può giustificare l’espulsione immediata dal servizio.

Riferimenti normativi: Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 art. 45; Codice Civile art. 2119.