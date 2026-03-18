Corte di Cassazione conferma esenzione IMU per impianti a biomassa su terreni agricoli

AGEL 18 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte stabilisce che gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa, se strumentali all’attività agricola, rientrano tra i fabbricati rurali esenti da IMU

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 18844 del 10 luglio 2025, ha confermato il diritto all’esenzione IMU per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa installati su terreni agricoli. Secondo la pronuncia, la misura si applica a condizione che l’impianto sia classificato come fabbricato rurale strumentale (categoria D/10) e che la produzione di energia sia funzionale all’attività agricola dell’imprenditore, sia esso individuale o collettivo.

La decisione chiarisce che l’attività di produzione energetica, se svolta prevalentemente con risorse e attrezzature dell’azienda agricola, è considerata “attività connessa” ai sensi dell’art. 2135, comma 3, del Codice Civile. La Corte ha quindi respinto il ricorso di B. (Manaresi Francesco) contro la decisione del Tribunale di Brescia, confermando quanto stabilito in primo grado.

La pronuncia si inserisce nell’ambito della disciplina prevista dall’art. 23, comma 1-bis, del decreto legge n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, rafforzando la tutela fiscale per le imprese agricole che investono in fonti rinnovabili.

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