Corte di Cassazione: chiarezza sugli oneri probatori negli infortuni sul lavoro

AGEL 3 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte precisa i compiti di lavoratore e datore nella dimostrazione di danni e misure di prevenzione

La Corte di Cassazione, Sezione L, con l’ordinanza n. 21714 del 28 luglio 2025, ha chiarito le regole sugli oneri probatori in caso di infortunio sul lavoro. Secondo i giudici, il lavoratore deve provare di aver subito un danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale tra i due elementi. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l’incidente.

Il giudice, sottolinea la Corte, deve verificare se le misure di sicurezza erano adeguate alle condizioni del luogo e alla movimentazione di oggetti, se vi è stata vigilanza concreta sull’applicazione delle regole, se erano presenti dispositivi idonei a prevenire i rischi e se le segnalazioni dei dipendenti sono state trattate correttamente.

La pronuncia ribadisce l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e la responsabilità concreta del datore nella tutela della salute e della dignità del lavoratore.

Riferimenti: Codice Civile, articoli 2087, 2697 e 1218.

