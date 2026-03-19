Corte di Cassazione: appalto di manodopera illecito, rapporto di lavoro a tempo indeterminato

AGEL 19 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che, in caso di appalto di manodopera irregolare, il lavoratore ha diritto a un contratto a tempo indeterminato con l’effettivo datore, escludendo le indennità previste per la conversione di contratti a termine

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: lavoratori part-time hanno diritto alle stesse progressioni di carriera dei colleghi a tempo pieno

AGEL

Corte di Cassazione: le ferie maturano anche senza lavoro effettivo

AGEL

Licenziamento anticipato: la Corte di Cassazione chiarisce i limiti del diritto di difesa

AGEL

Divorzio e pensione di reversibilità: diritti distinti per coniuge superstite e divorziato

AGEL

La Cassazione chiarisce: i lavoratori sono tutelati anche in caso di retrocessione dell’azienda

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23926 del 26 agosto 2025, ha confermato che un appalto di manodopera illecito comporta automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’effettivo datore di lavoro utilizzatore. La sentenza ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Milano del 2019.

Secondo la Suprema Corte, l’indebito utilizzatore non può beneficiare del regime indennitario previsto dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché la conversione di un contratto a termine – condizione necessaria per l’applicazione di tali tutele – non si verifica in questi casi. La decisione riafferma l’obbligo di rispettare i diritti dei lavoratori e la responsabilità diretta del datore effettivo in presenza di appalti di manodopera non conformi.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica