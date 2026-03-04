Corte dei conti: sul compenso al CTU prevale la valutazione unitaria dell’incarico

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza n. 28 del 26 gennaio 2026, ha fornito indicazioni precise sulla determinazione del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio (CTU). Il giudice Stefano Grossi ha confermato che, ai fini della liquidazione, ciò che conta è l’accertamento complessivo richiesto dalla Procura, non il numero o la varietà delle singole operazioni tecniche svolte.

Nel caso esaminato, il consulente aveva eseguito numerose verifiche su diverse poste contabili — dai debiti energetici ai tributi, fino ad ammortamenti, svalutazioni e crediti — tutte finalizzate a ricostruire il patrimonio netto della società per individuare l’esercizio giuridicamente rilevante. La Corte ha ritenuto tali verifiche inscindibilmente connesse tra loro e dirette a un unico risultato conoscitivo, giustificando così la qualificazione dell’incarico come unitario e la relativa liquidazione del compenso.

La sentenza ribadisce anche che, anche in presenza di attività complesse o prolungate, non è possibile superare i limiti massimi di compenso stabiliti dalla tariffa del D.M. 30 maggio 2002, né attraverso ulteriori maggiorazioni oltre quelle già previste per la complessità o per l’incarico collegiale. Tali limiti, spiega la Corte, sono norme inderogabili poste a tutela della legalità della spesa pubblica e non ammettono duplicazioni valutative.

In altri termini, l’ampiezza delle indagini peritali non può tradursi in una moltiplicazione del compenso, ma deve restare ancorata alla tariffa legale e alla valutazione unitaria dell’incarico conferito.