Corte dei Conti, stop alla riduzione obbligatoria del danno erariale

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, con la sentenza n. 9 del 23 gennaio 2026, ha chiarito che la riduzione obbligatoria del 70% del danno prevista dalla legge Foti non può essere applicata in modo automatico quando si tratti di responsabilità erariale con dolo.

Nel caso esaminato, il danno accertato ammonta a 19.373,20 euro, pari all’anticipazione indebitamente trattenuta. Il collegio ha sottolineato che il nesso tra la condotta della convenuta e la perdita subita dalla Regione Toscana è diretto e immediato.

Nonostante la legge Foti preveda una riduzione, la Corte ha ritenuto opportuno non applicarla, evidenziando che la condotta era dolosa, il danno coincide con l’importo indebitamente percepito e nessuna utilità è stata conseguita dall’amministrazione. Applicare il limite riduttivo, secondo la Corte, comporterebbe un vantaggio ingiustificato per il responsabile, contraddicendo la funzione ripristinatoria della responsabilità erariale, che resta centrale anche dopo la riforma del 2026.