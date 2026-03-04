Corte dei Conti: sospensione cautelare non esime dal rispetto del dovere di esclusività

La Corte dei Conti, Sezione III, con la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2026, ha stabilito che la sospensione cautelare dal servizio non esonera i dipendenti pubblici dagli obblighi di esclusività né dalla necessità di ottenere l’autorizzazione per incarichi extra-istituzionali.

La decisione è arrivata dopo che un professore aveva contestato la normativa che, secondo lui, non equiparerebbe i dipendenti sospesi a quelli part-time o ai docenti universitari a tempo definito, esonerati da alcuni obblighi. La Corte ha invece giudicato la questione manifestamente infondata.

La sospensione cautelare, prevista in caso di procedimento penale, è una misura di autotutela della Pubblica Amministrazione, finalizzata a tutelare l’ente e non a interrompere il rapporto di lavoro. Ne consegue che il dipendente sospeso resta soggetto al dovere di esclusività e l’amministrazione mantiene il potere di verificare la compatibilità di eventuali incarichi extra-istituzionali, con maggiore attenzione quando sussistono accuse penali.

La sentenza sottolinea così la differenza tra i docenti a tempo definito, i lavoratori part-time e i dipendenti sospesi, evidenziando che la sospensione cautelare non incide sui doveri contrattuali e sulla possibilità dell’amministrazione di esercitare i suoi poteri di controllo.