Corte dei Conti: sospensione cautelare non esime dal rispetto del dovere di esclusività

La Sezione III, con la sentenza n. 12/2026, chiarisce che i dipendenti pubblici sospesi restano soggetti al controllo della PA sugli incarichi extra-istituzionali

La Corte dei Conti, Sezione III, con la sentenza n. 12 del 14 gennaio 2026, ha stabilito che la sospensione cautelare dal servizio non esonera i dipendenti pubblici dagli obblighi di esclusività né dalla necessità di ottenere l’autorizzazione per incarichi extra-istituzionali.

La decisione è arrivata dopo che un professore aveva contestato la normativa che, secondo lui, non equiparerebbe i dipendenti sospesi a quelli part-time o ai docenti universitari a tempo definito, esonerati da alcuni obblighi. La Corte ha invece giudicato la questione manifestamente infondata.

La sospensione cautelare, prevista in caso di procedimento penale, è una misura di autotutela della Pubblica Amministrazione, finalizzata a tutelare l’ente e non a interrompere il rapporto di lavoro. Ne consegue che il dipendente sospeso resta soggetto al dovere di esclusività e l’amministrazione mantiene il potere di verificare la compatibilità di eventuali incarichi extra-istituzionali, con maggiore attenzione quando sussistono accuse penali.

La sentenza sottolinea così la differenza tra i docenti a tempo definito, i lavoratori part-time e i dipendenti sospesi, evidenziando che la sospensione cautelare non incide sui doveri contrattuali e sulla possibilità dell’amministrazione di esercitare i suoi poteri di controllo.

