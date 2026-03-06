Corte dei Conti: sì all’integrazione dei Piani di riequilibrio dopo modifiche normative

La Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha chiarito i principi giuridici applicabili ai Piani di riequilibrio finanziario degli enti locali. In particolare, il collegio ha stabilito che, a seguito di sopravvenienze normative rilevanti – come la sentenza della Corte costituzionale n. 224/2023, che ha dichiarato l’illegittimità dell’uso del Fondo di rotazione per coprire i debiti fuori bilancio – le Sezioni riunite devono consentire agli enti di integrare i Piani già approvati, assicurando così il rispetto del principio di equilibrio dinamico di bilancio.

La Corte ha sottolineato che l’esame dei Piani non può limitarsi alla verifica della mera sostituzione delle fonti finanziarie: devono essere considerati anche gli effetti economici delle operazioni nel tempo, valorizzando ogni sopravvenienza fattuale o normativa che incida sull’equilibrio finanziario. L’inosservanza di tali criteri da parte delle Sezioni regionali di controllo costituisce motivo di annullamento della deliberazione.

Questa pronuncia conferma che gli enti locali, pur rispettando i vincoli originari dei Piani, hanno diritto a interventi correttivi per adeguare i propri strumenti di programmazione finanziaria a nuove condizioni normative, senza che ciò costituisca rimodulazione impropria. Il principio sancito rafforza la tutela della legalità costituzionale dei conti pubblici, integrandola con la necessità di un risanamento graduale e sostenibile dei deficit.