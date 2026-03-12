Corte dei conti: ricorso previdenziale inammissibile senza istanza amministrativa

Per accedere ai benefici contributivi, è indispensabile che la richiesta sia prima esaminata dall’amministrazione; senza provvedimento definitivo o diffida, il ricorso è dichiarato inammissibile

La Corte dei conti, Sezione Puglia, con la sentenza n. 52/2026, ha chiarito un principio fondamentale in materia di contributi figurativi per invalidità: un ricorso giudiziale è inammissibile se l’interessato non ha preventivamente esperito l’iter amministrativo presso l’INPS.

In particolare, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Contabile, non può essere proposta domanda giudiziale su benefici contributivi senza che sia stato adottato un provvedimento definitivo dell’amministrazione o, quanto meno, notificata una diffida a provvedere. Questo principio ribadisce che il giudice interviene solo dopo che l’amministrazione ha avuto la possibilità concreta di decidere sulla richiesta.

La sentenza conferma quindi la necessità di rispettare l’iter amministrativo come condizione preliminare all’accesso alla giustizia contabile in materia previdenziale.

