Corte dei Conti: proroghe contrattuali sì, ma serve dimostrare il danno erariale

AGEL 4 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione II sottolinea che la responsabilità degli enti pubblici per prolungamenti contrattuali richiede prove che un nuovo contratto sarebbe stato più conveniente

La Corte dei Conti, Sezione II, con la sentenza n. 5 dell’8 gennaio 2026, ha chiarito le condizioni in cui il prolungamento di contratti pubblici può configurare danno erariale. Secondo la Corte, la proroga oltre la scadenza naturale di un contratto può indicare anomalie organizzative o gestorie degli enti, che rischiano di compromettere i principi della contrattualistica pubblica e di generare responsabilità amministrativa per i funzionari coinvolti.

Tuttavia, il riconoscimento del danno erariale non è automatico: occorre dimostrare con elementi concreti che la stipula di un nuovo contratto sarebbe stata meno onerosa rispetto alla proroga disposta. In altre parole, il semplice prolungamento non basta a provare il pregiudizio subito dall’Amministrazione.

La sentenza, presieduta da Rita Loreto con relatore Roberto Rizzi e la partecipazione del pubblico ministero Chiara Vetro, ribadisce l’importanza di una programmazione negoziale attenta e tempestiva, capace di garantire la continuità della fornitura senza ricorrere a proroghe non giustificate.

