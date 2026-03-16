Corte dei conti: principio di alterità imprescindibile nella rendicontazione pubblica

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per le Marche – con la sentenza n. 71/2026 depositata l’11 marzo 2026, ha ribadito l’indefettibilità del principio di alterità nei giudizi sui conti degli agenti contabili. Secondo la Corte, la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni di gestione contabile e di controllo costituisce una violazione formale del principio di alterità, in quanto impedisce il controllo indipendente delle operazioni contabili.

Tale principio, sancito dal Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016) e dai principi costituzionali di correttezza e trasparenza (artt. 81, 97, 100 e 103 Cost.), è essenziale per la validità procedurale dei conti pubblici. La violazione è stata ritenuta di natura formale: le operazioni economiche erano coerenti con le finalità istituzionali e regolarmente monitorate dall’organo di revisione. La Corte ha quindi escluso addebiti, precisando che l’inosservanza del principio di alterità incide sulla validità procedurale, ma non comporta automaticamente responsabilità patrimoniale quando la gestione sostanziale è corretta.