Corte dei Conti: obbligo di restituzione dei compensi extraistituzionali senza autorizzazione

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha ribadito un principio chiave in materia di responsabilità erariale dei dipendenti pubblici: i compensi percepiti per incarichi libero-professionali non autorizzati devono essere restituiti all’Amministrazione di appartenenza.

Il Collegio ha chiarito che la mancata autorizzazione determina automaticamente l’obbligo di riversamento, a prescindere dalle istanze o pareri favorevoli eventualmente formulati e anche se il dipendente aveva richiesto un’aspettativa non retribuita. Tuttavia, l’omissione non costituisce necessariamente “doloso occultamento del danno”, che sposterebbe la decorrenza della prescrizione.

Pertanto, il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dalla data di effettiva percezione dei compensi e non dal momento di conferimento o svolgimento dell’incarico. La quantificazione dei danni va effettuata al lordo delle ritenute fiscali, e non è applicabile alcun potere riduttivo se l’illecito è doloso.

La pronuncia conferma così l’orientamento della Corte secondo cui il principio di esclusività della prestazione lavorativa pubblica e il divieto di incarichi extraistituzionali senza autorizzazione prevalgono sulle circostanze soggettive del dipendente.