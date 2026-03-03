Corte dei Conti Lazio: il potere riduttivo dell’addebito è discrezionale

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con la sentenza n. 82 del 2026, ha stabilito un principio chiave in materia di responsabilità amministrativa dei pubblici funzionari. Secondo la Corte, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, previsto dalla riforma del 2026, non è automatico né generalizzato: il giudice contabile deve valutare attentamente ogni caso concreto, tenendo conto della gravità della colpa, delle circostanze specifiche e dell’effetto utile del diritto eurounitario.

La responsabilità dei funzionari resta limitata a dolo o colpa grave, mentre il potere riduttivo, esercitato con discrezionalità motivata, tutela le risorse pubbliche e gli interessi di cittadini e imprese. In questo modo si preservano le funzioni compensative e deterrenti dell’azione erariale, evitando riduzioni indiscriminate che potrebbero compromettere il bilancio pubblico o indebolire l’efficacia della responsabilità amministrativa.

In sintesi, la Corte conferma che la riforma del 2026 rafforza la valutazione caso per caso, distinguendo tra comportamenti imprudenti e quelli effettivamente colposi, senza prevedere riduzioni automatiche dell’addebito.