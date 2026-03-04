Corte dei Conti: il danno da mancata entrata tributaria grava sull’Agenzia delle Entrate

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, con la sentenza n. 12 del 21 gennaio 2026, ha stabilito che il danno da mancata entrata tributaria colpisce direttamente l’Agenzia delle Entrate, e non gli enti pubblici destinatari del gettito.

Nel caso esaminato, la perdita del credito tributario è derivata dall’annullamento giudiziale di cartelle di pagamento e dei successivi atti di riscossione, resi così inesigibili. La Corte ha sottolineato che eventuali errori nella procedura di notifica delle cartelle, come l’uso di operatori postali privati, incidono sull’Amministrazione finanziaria, che detiene il credito, e non sugli enti locali a cui le somme sarebbero eventualmente destinate.

Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, distinguendosi da precedenti orientamenti che indicavano come danneggiata la Regione Siciliana. Secondo la Corte, questa interpretazione può generare frammentazioni nella tutela del credito erariale, soprattutto considerando le evoluzioni normative e i sistemi di compartecipazione fiscale tra diversi enti.

L’Agenzia delle Entrate, titolare dei crediti fiscali e responsabile dell’accertamento e della riscossione, resta quindi l’amministrazione danneggiata, con la possibilità di rivalersi sugli agenti contabili esterni responsabili di eventuali inadempienze.