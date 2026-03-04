Corte dei Conti: il danno da mancata entrata tributaria grava sull’Agenzia delle Entrate

Corte dei Conti: il danno da mancata entrata tributaria grava sull’Agenzia delle EntrateAGEL 4 Marzo 2026, di Redazione
La Sezione Giurisdizionale per la Sicilia chiarisce che, in caso di cartelle annullate, l’ente danneggiato non sono gli enti locali, ma l’Amministrazione finanziaria titolare del credito.
