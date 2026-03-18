Corte dei conti: i proventi delle alienazioni immobiliari vincolati alla riduzione del debito

AGEL 18 Marzo 2026, di Redazione

La Sezione Emilia-Romagna chiarisce che la quota del 10% va prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre il restante 90% è destinato a investimenti o, in loro assenza, a ridurre l’indebitamento. Nessuna discrezionalità per gli enti locali

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La Corte dei conti, Sezione Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 16/2026, ha fatto chiarezza sull’utilizzo dei proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. Secondo la Sezione, la quota del 10% di tali entrate deve essere destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui, mentre il restante 90% può essere impiegato esclusivamente per spese di investimento o, in loro assenza, per la riduzione del debito.

Il quadro normativo, complesso e soggetto a numerosi interventi legislativi, punta a garantire prudenza finanziaria e a evitare che l’autonomia degli enti si traduca in nuovo indebitamento. Gli enti virtuosi possono utilizzare le risorse anche per anticipare il rimborso delle quote capitale dei mutui, ma solo nel rispetto dei requisiti di bilancio previsti dalla legge.

La Corte sottolinea che le spese di investimento comprendono opere che accrescono o migliorano il patrimonio pubblico, come acquisti, costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie. Le entrate derivanti dalle alienazioni immobiliari restano quindi rigidamente vincolate, senza possibilità di deroga, rafforzando il principio dell’unità del bilancio secondo cui le entrate in conto capitale devono finanziare esclusivamente investimenti o riduzione dell’indebitamento.

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