Corte dei Conti chiarisce il ruolo del tesoriere e della parifica dei conti

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, ha ribadito un principio fondamentale della contabilità degli enti locali: la regolarità del conto giudiziale dipende dalla parifica effettuata dall’ente, che deve verificare la corrispondenza tra le scritture contabili dell’agente e quelle detenute dall’amministrazione.

Il Collegio ha chiarito che l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno, pur obbligatoria per valutare l’attendibilità del rendiconto, non può essere imputata al tesoriere, il quale svolge solo la funzione di agente contabile. Tuttavia, senza la parifica, il conto non può essere considerato regolare e il discarico dell’agente non può essere concesso.

Questa decisione conferma che il controllo incrociato tra contabilità del tesoriere e documentazione dell’ente è essenziale per garantire trasparenza, attendibilità e responsabilità nella gestione finanziaria pubblica.