Corte dei Conti chiarisce il ruolo del tesoriere e della parifica dei conti

Corte dei Conti chiarisce il ruolo del tesoriere e della parifica dei contiAGEL 20 Marzo 2026, di Redazione
L’omissione della relazione dell’organo di controllo interno non grava sul tesoriere, ma la parifica resta imprescindibile per validare la gestione
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