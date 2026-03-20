Corte dei Conti chiarisce il ruolo del tesoriere e della parifica dei conti

AGEL 20 Marzo 2026, di Redazione

L’omissione della relazione dell’organo di controllo interno non grava sul tesoriere, ma la parifica resta imprescindibile per validare la gestione

Articoli correlati
AGEL

La Corte costituzionale conferma la pena per chi percepisce indebitamente il reddito di cittadinanza

AGEL

La Corte dei Conti: la regolarità dei conti richiede chiarezza e puntualità

AGEL

Conti pubblici, senza parificazione niente giudizio: il principio ribadito dalla Corte dei conti

AGEL

Ineleggibilità, la Consulta promuove la legge campana: legittimo il termine ridotto per le dimissioni dei sindaci

AGEL

Militari: sanzioni disciplinari possibili anche dopo assoluzione penale

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, ha ribadito un principio fondamentale della contabilità degli enti locali: la regolarità del conto giudiziale dipende dalla parifica effettuata dall’ente, che deve verificare la corrispondenza tra le scritture contabili dell’agente e quelle detenute dall’amministrazione.

Il Collegio ha chiarito che l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno, pur obbligatoria per valutare l’attendibilità del rendiconto, non può essere imputata al tesoriere, il quale svolge solo la funzione di agente contabile. Tuttavia, senza la parifica, il conto non può essere considerato regolare e il discarico dell’agente non può essere concesso.

Questa decisione conferma che il controllo incrociato tra contabilità del tesoriere e documentazione dell’ente è essenziale per garantire trasparenza, attendibilità e responsabilità nella gestione finanziaria pubblica.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica