Corruzione elettorale: la Cassazione chiarisce durata e efficacia del reato

AGEL 24 Marzo 2026, di Redazione

La Suprema Corte sottolinea che il reato si perfeziona con l’accordo iniziale e conserva efficacia nel tempo, indipendentemente dalle fasi esecutive successive

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La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 1129 del 16 ottobre 2025 (udienza del 13 gennaio 2026), ha parzialmente annullato una sentenza d’appello sull’accertamento di corruzione elettorale. Secondo la Corte, il delitto si configura come un reato permanente che si realizza con il raggiungimento dell’accordo corruttivo iniziale e mantiene la sua efficacia nel tempo, a prescindere dalle diverse fasi esecutive. La decisione ribadisce l’importanza del patto corruttivo come elemento centrale nella configurazione del reato, richiamando precedenti giurisprudenziali in materia.

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