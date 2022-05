Cooperazione rafforzata fra Italia e Germania per la Pa

Nella cornice dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, l’On. Prof. Renato Brunetta, Ministro italiano per la Pubblica amministrazione, e il Dr. Markus Richter, Segretario di Stato al Ministero federale dell’Interno e della Comunità, hanno discusso le prospettive di una cooperazione rafforzata, anche nel quadro del futuro Piano d’azione italo-tedesco, in materia di riforma e innovazione della Pubblica amministrazione. I Ministri hanno convenuto che le priorità di questa cooperazione bilaterale saranno la promozione delle competenze digitali del personale della Pubblica amministrazione, il rafforzamento della mobilità dei dipendenti pubblici tra i due Paesi nonché l’attrattività della Pubblica amministrazione e la digitalizzazione, nell’ottica di un miglioramento della produttività e dell’efficienza dei servizi pubblici e della soddisfazione di cittadini e imprese. L’incontro è stato il punto di partenza per una maggiore cooperazione tra la Germania e l’Italia nel campo della Pubblica amministrazione, che verrà successivamente ampliata.

Fonte: Ministro per la Pa