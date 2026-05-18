Contratti pubblici: anche nelle concessioni la PA può verificare l’anomalia delle offerte

AGEL 18 Maggio 2026, di Redazione

La verifica è ammessa quando emergono dubbi sulla congruità dell’offerta, secondo il TAR Lombardia.

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Anche nelle procedure ad evidenza pubblica relative alla concessione di beni, la Pubblica Amministrazione può procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta. Lo ha chiarito il TAR Lombardia, Sezione V, con la sentenza del 22 aprile 2026 n. 1862.

Secondo i giudici amministrativi, tale potere non è limitato agli appalti in senso stretto, ma può essere esercitato anche nelle concessioni quando emergano ragionevoli dubbi sulla congruità dell’offerta presentata. In questi casi, la stazione appaltante è legittimata ad attivare i necessari approfondimenti per verificare l’affidabilità economica della proposta, a tutela dell’interesse pubblico e del corretto svolgimento della procedura.

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