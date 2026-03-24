Consulenze tecniche di parte, via libera per i docenti universitari a tempo pieno

Le consulenze tecniche di parte effettuate dai docenti universitari a tempo pieno non costituiscono attività vietata e possono essere liberamente svolte, secondo quanto stabilito dalla Sezione Giurisdizionale della Campania nella sentenza del 20 febbraio 2026, n. 36.

Il Collegio, presieduto da Paolo Novelli e con relatore Gabriele Pepe, ha precisato che queste consulenze rientrano nella più ampia nozione di incarichi per “motivi di giustizia”, assimilabili alle consulenze tecniche d’ufficio, e non richiedono autorizzazione preventiva. L’obbligo previsto dalla legge è solo quello di comunicazione all’ateneo, come confermato anche dalla giurisprudenza contabile recente.

La sentenza evidenzia inoltre che il mancato riversamento dei compensi per queste attività non configura danno all’Erario e che eventuali omissioni nella comunicazione costituiscono al massimo violazioni disciplinari, non illeciti giuridici rilevanti. In sostanza, i docenti possono continuare a svolgere tali incarichi senza rischi legali, purché informino l’ateneo del loro svolgimento.