Consiglio di Stato: l’uso difforme del bene e la subconcessione illegittima legittimano l’autotutela

AGEL 3 Aprile 2026, di Redazione

Le violazioni del titolo concessorio giustificano l’intervento dell’amministrazione, senza modificare la natura pubblica del bene né sanare situazioni irregolari

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Il Consiglio di Stato ribadisce un principio rilevante in materia di concessioni di beni pubblici: il comportamento del concessionario assume un ruolo decisivo nella valutazione della legittimità del rapporto.

In particolare, l’utilizzo del bene in modo difforme rispetto a quanto previsto nel titolo concessorio, così come la subconcessione non autorizzata a terzi, costituiscono violazioni sostanziali degli obblighi assunti. Tali condotte legittimano l’amministrazione a esercitare i propri poteri di autotutela, fino alla riacquisizione del bene.

La pronuncia chiarisce inoltre che simili violazioni non incidono sulla natura giuridica del bene, che rimane comunque pubblico e soggetto al relativo regime di tutela. Di conseguenza, eventuali comportamenti difformi non possono in alcun modo sanare situazioni di illegittimità né trasformare la destinazione del bene.

Il principio affermato rafforza quindi il ruolo centrale dell’amministrazione nella vigilanza sull’uso dei beni pubblici e nella repressione delle violazioni del titolo concessorio, a tutela dell’interesse generale.

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