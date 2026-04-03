Consiglio di Stato: l’azione contro il silenzio non può riaprire atti amministrativi definitivi

Con la sentenza n. 2675/2026, il Consiglio di Stato riafferma alcuni principi consolidati in materia di azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e di limiti all’obbligo di provvedere.

In primo luogo, l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone l’esistenza di un potere amministrativo ancora esercitabile e di una posizione giuridica tutelabile: quando, invece, l’istanza è finalizzata a riaprire procedimenti già conclusi o a superare atti divenuti definitivi, non può configurarsi alcun silenzio inadempimento.

Il giudice ribadisce inoltre che l’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione non può essere invocato per ottenere una rivalutazione indiretta di provvedimenti ormai inoppugnabili o coperti da giudicato. Il giudicato amministrativo, infatti, estende i propri effetti non solo al decisum, ma anche ai presupposti logico-giuridici della decisione, precludendo successive contestazioni sul medesimo assetto di interessi.

Un ulteriore principio riguarda i limiti dell’autotutela: il potere di riesame incontra vincoli temporali e sostanziali e non può essere esercitato quando il termine per l’annullamento d’ufficio sia decorso o quando un precedente giudicato abbia già definito la legittimità della situazione.

La sentenza chiarisce infine che non è consentito utilizzare l’azione contro il silenzio per aggirare i termini di impugnazione o per eludere preclusioni processuali ormai consolidate, confermando così la centralità del principio di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli atti amministrativi.