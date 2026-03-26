Consiglio di Stato: illegittimo il diniego di impianti agrivoltaici senza bilanciamento degli interessi

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1208 del 16 febbraio 2026, ha dichiarato illegittimo il diniego del PAUR alla realizzazione di un impianto agrivoltaico in Puglia. Secondo la sezione IV, l’amministrazione deve sempre bilanciare concretamente gli interessi pubblici e privati, conciliando la tutela del paesaggio con la promozione delle energie rinnovabili, in linea con i principi europei di transizione verde e con il PNRR e il PNIEC.

La Corte ha sottolineato che l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un interesse pubblico prevalente, e che eventuali provvedimenti di diniego devono essere supportati da un’istruttoria dettagliata e da motivazioni solide. Nel caso esaminato, il PAUR aveva erroneamente valorizzato impianti non ancora realizzati e non aveva chiarito se le aree fossero effettivamente destinate all’agricoltura o inutilizzate, trascurando di spiegare l’effettiva interferenza tra pannelli e attività agricole.

La sentenza evidenzia come gli impianti agrivoltaici possano integrare produzione elettrica e attività agricola, preservando ampie superfici per la coltivazione e rispettando la naturalità del territorio, purché siano rispettati criteri di distanziamento e posizionamento dei moduli. La Corte ha quindi annullato il diniego, riaffermando la necessità di motivazioni complete e di un bilanciamento concreto tra tutela ambientale e sviluppo delle energie rinnovabili.