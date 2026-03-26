Consiglio di Stato: illegittimo il diniego di impianti agrivoltaici senza bilanciamento degli interessi

Consiglio di Stato: illegittimo il diniego di impianti agrivoltaici senza bilanciamento degli interessiAGEL 26 Marzo 2026, di Redazione
La sezione IV conferma che il diniego del PAUR viola il principio di integrazione tra produzione di energia rinnovabile e tutela ambientale, richiedendo una motivazione chiara e una valutazione concreta degli impatti
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